Очень нескромно: пьяный покупатель устроил дебош в секс-шопе

СЕГОДНЯ 08:40 2019-09-23T08:40:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошедшие выходные дни сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ помогли разрешить конфликтные ситуации, возникшие на охраняемых объектах в г. Новосибирске.

20.09.2019г в 20:20 час. кнопку тревожной сигнализации нажали в салоне сотовой связи на пр. Дзержинского. Прибывшие на вызов бойцы группы быстрого реагирования выяснили, что лица цыганской национальности купили в салоне сим-карты, но пришли сдавать их обратно, поскольку те не работают. Продавцы товар не принимали, ввиду того, что сим-карты активируются в течение суток, а указанное время еще не прошло. Гвардейцы объяснили недовольным покупателям, по какой причине у них не принимают товар. После чего те ушли.

21.09.2019г. в 09:05 час. ГБР ГВАРДИИ вызвали в магазин интимных товаров, расположенный на ул. Ленина. Пьяный мужчина мешал продавцам работать. Гвардейцы его вывели.

21.09.2019г. в 11:41 час. тревожная сигнализация сработала в табачном киоске на площади Маркса. Продавец вызвала ГБР из-за конфликта, устроенного покупателем. Мужчина утверждал, что ему неправильно сдали сдачу. Когда гвардейцы предложили вызвать полицию, он от своих требований отказался и ушел.

21.09.2019г. в 18:25 час. в супермаркете на Горском микрорайоне двое подростков пытались похитить 7 банок кофе, но были замечены службой контроля магазина. Бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали юных воришек и передали их наряду полиции.

22.09.2019г. в 21.20 час. пивном магазине на пр. Дзержинского пьяный посетитель мешал работать. Продавец вызвала ГБР. Гвардейцы вывели мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU