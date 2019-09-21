Следователи проверят стройку, на которой рабочего придавило трубой

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-21T11:50:17+03:00

Следственный комитет проведет проверку по факту получения травмы рабочим на стройке. Фото: Кадр из видео

На этой же стройке в августе на рабочих рухнула стена старой насосной станции

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Следственный комитет по Новосибирской области проведет проверку по факту получения травм рабочим на стройплощадке по улице Ударная. Напомним, на стройке, где ранее стена обрушилась на рабочих, сегодня снова произошел несчастный случай: мужчину придавило скатившейся на него тяжелой трубой. Очевидцы события выложили фотографии и видео случившегося в соцсети.

— Следователем следственного отдела по Ленинскому району города Новосибирска Следственного комитета России по Новосибирской области организована проверка по ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда), — сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области. — В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Люди, ставшие свидетелями случившегося также сообщили, что пострадавшего мужчину увезли на «Скорой помощи» в больницу, где у него диагностировали перелом позвоночника.

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ИСТОЧНИК KP.RU