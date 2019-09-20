2019-09-20T18:01:10+03:00
Общество

Дело сибиряка, который избил и выстрелил в подростка-косплейщика, передали в суд

Первое заседание мирового суда должно состояться 25 сентября
Алена КУЛЕШОВА
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Дело сибиряка, который выстрелил в подростка, передано в суд. Фото: группа «Знаки», Данила ШевяковДело сибиряка, который выстрелил в подростка, передано в суд. Фото: группа «Знаки», Данила Шевяков
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Сибиряка, который выстрелил в школьника в костюме разбойника, будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью. Напомним, инцидент произошел в начале июня, когда 15-летний подросток возвращался домой с ежегодного фестиваля «ЗНАКИ». Мужчине, который проходил мимо, не понравился внешний вид парня — он был в костюме разбойника из компьютерной игры «Darkest Dungeon». Очевидцы события утверждают, что прохожий начал оскорблять парня за его наряд и грим, но и подросток не оставался в долгу и тоже начал огрызаться с мужчиной. Между ними завязалась словесная перепалка, однако агрессивно-настроенный сибиряк на этом не остановился: он несколько раз ударил подростка и выстрелил в него из травматического пистолета.

— Уголовное дело в отношении обвиняемого 29-летнего новосибирца было возбуждено по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Оно было передано в мировой суд Ленинского района города Новосибирска, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Первое заседание суда должно состояться 25 сентября 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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