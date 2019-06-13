«Этот мех на костюме разбойника его раздражал»: новосибирец избил школьника-косплейщика и выстрелил в него

СЕГОДНЯ 14:18 2019-06-13T14:19:18+03:00

На фото тот самый пластиковый кинжал, который, по мнению некоторых, парень наставлял на мужчину. Фото: группа «Знаки», Данила Шевяков

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В Ленинском районе мужчина выстрелил в 15-летнего подростка из травматического пистолета. Как уточняется в группе «Инцидент Новосибирск», конфликт произошел из-за того, что взрослому не пришелся по вкусу вид парня. Тот возвращался домой после фестиваля «ЗНАКИ», для чего надел наряд персонажа компьютерной игры.

Парень выбрал образ разбойника . Прохожий агрессивно отреагировал на косплей, начал оскорблять парня:

— Ему не понравилось, что он в гриме, пальто, этот мех на костюме его раздражал, — говорится в «Инциденте Новосибирск».

В комментариях к посту люди пишут, что «разбойник» не остался в долгу:

— Я где-то прочитал, что подросток начал дерзить и даже махал каким-то пластиковым ножом перед лицом стрелявшего.

После словесной перепалки парень попытался убежать от мужчины, но тот ударил его несколько раз и выстрелил из пистолета. Попал ему в правое плечо, стрелял в спину.

Раненного госпитализировали в больницу. Полиция возбудила дело по этому делу. Во вторник, 11 июня, оно было передано в следственный комитет. Полиция пока не разглашает информацию по делу.

Люди шокированы этим событием. Никто не может понять, зачем мужчина выстрелил в девятиклассника:

— Люди сходят с ума. Одни в своих играх, другие в не обоснованной агрессии и своей злости, — пишут в сети.

— Откуда у него оружие, с которым он спокойно разгуливает по улице? — задаются вопросом некоторые.

ИСТОЧНИК KP.RU