«Этот мех на костюме разбойника его раздражал»: новосибирец избил школьника-косплейщика и выстрелил в него
В Ленинском районе мужчина выстрелил в 15-летнего подростка из травматического пистолета. Как уточняется в группе «Инцидент Новосибирск», конфликт произошел из-за того, что взрослому не пришелся по вкусу вид парня. Тот возвращался домой после фестиваля «ЗНАКИ», для чего надел наряд персонажа компьютерной игры.
Парень выбрал образ разбойника . Прохожий агрессивно отреагировал на косплей, начал оскорблять парня:
— Ему не понравилось, что он в гриме, пальто, этот мех на костюме его раздражал, — говорится в «Инциденте Новосибирск».
В комментариях к посту люди пишут, что «разбойник» не остался в долгу:
— Я где-то прочитал, что подросток начал дерзить и даже махал каким-то пластиковым ножом перед лицом стрелявшего.
После словесной перепалки парень попытался убежать от мужчины, но тот ударил его несколько раз и выстрелил из пистолета. Попал ему в правое плечо, стрелял в спину.
Раненного госпитализировали в больницу. Полиция возбудила дело по этому делу. Во вторник, 11 июня, оно было передано в следственный комитет. Полиция пока не разглашает информацию по делу.
Люди шокированы этим событием. Никто не может понять, зачем мужчина выстрелил в девятиклассника:
— Люди сходят с ума. Одни в своих играх, другие в не обоснованной агрессии и своей злости, — пишут в сети.
— Откуда у него оружие, с которым он спокойно разгуливает по улице? — задаются вопросом некоторые.
ИСТОЧНИК KP.RU