В Новосибирске подросток на мотоцикле врезался в маршрутку
Днем, 20 сентября, в Железнодорожном районе города Новосибирска произошло ДТП. Подросток на мотоцикле столкнулся с маршруткой рядом с домом по адресу улица Советская, 19.
— Подросток 2004 года рождения на мотоцикле двигался по улице Чаплыгина в сторону Красного проспекта, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области. — В ходе движения он столкнулся с маршрутным транспортным средством.
В результате произошедшей аварии молодой человек получил травмы различной тяжести и был доставлен в больницу на автомобиле «Скорой помощи».
Мы уже писали о произошедшей сегодня утром аварии в районе улицы Кировой. Там на нерегулируемом пешеходном переходе женщину 1963 года рождения сбили сразу два автомобиля, от полученных травм сибирячка скончалась в автомобиле «Скорой помощи».
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ИСТОЧНИК KP.RU