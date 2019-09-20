Сибирячку на пешеходном переходе сбили сразу две машины

СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-20T09:47:59+03:00

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Сегодня днем, 20 сентября женщина погибла под колесами после двойного наезда на пешеходном переходе в Октябрьском районе Новосибирска.

— Авария произошла на улице Кирова возле дома №57, при движении со стороны улицы Добролюбова в сторону Выборной. На нерегулируемом пешеходном переходе женщину сбил водитель кроссовера Mitsubishi Airtrek, ехавший на высокой скорости со стороны Выборной, после чего пострадавшую отбросило под колеса встречного Nissan AD, — рассказали подписчики в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, до приезда врачей скорой помощи пострадавшая находилась под автомобилем. От полученных травм женщина 1963 года рождения скончалась на месте.

На месте ДТП образовался крупный затор из машин. Подробности аварии уточняются.

От полученных травм женщина-пешеход погибла.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU