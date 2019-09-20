«Сначала подумала, что игрушка»: сибирячка нашла на улице змею

СЕГОДНЯ 08:57 2019-09-20T08:57:17+03:00

Очевидица предположила, что она сбежала у кого-то из дома

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Женщина встретила неожиданную находку в одном из дворов в Калининском районе Новосибирска.

— Утром во дворе пятиэтажного дома на улице Столетова, недалеко от остановки «Библиотека», встретила живую змею, которую успела снять на телефон, — поделилась подписчица в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Как пояснила женщина, сначала она подумала, что это какая-то игрушка, или шнурок, но неожиданно змея начала двигаться.

— Ядовитая она или нет, не знаю. Видимо, у кого-то из дома сбежала. Будьте аккуратны! И просьба хозяев змей проверить у себя. Вдруг это ваша сбежала, — добавила женщина.

Напомним, это далеко не первый случай, когда сибиряки встречают змей. Так в одной из пятиэтажек на Бориса Богаткова в Дзержинском районе. Женщина нашла в своей квартире змею, которую вначале приняла за шнурок.

Сибирячка нашла на улице змею.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU