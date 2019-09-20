«Сначала подумала, что игрушка»: сибирячка нашла на улице змею
Женщина встретила неожиданную находку в одном из дворов в Калининском районе Новосибирска.
— Утром во дворе пятиэтажного дома на улице Столетова, недалеко от остановки «Библиотека», встретила живую змею, которую успела снять на телефон, — поделилась подписчица в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Как пояснила женщина, сначала она подумала, что это какая-то игрушка, или шнурок, но неожиданно змея начала двигаться.
— Ядовитая она или нет, не знаю. Видимо, у кого-то из дома сбежала. Будьте аккуратны! И просьба хозяев змей проверить у себя. Вдруг это ваша сбежала, — добавила женщина.
Напомним, это далеко не первый случай, когда сибиряки встречают змей. Так в одной из пятиэтажек на Бориса Богаткова в Дзержинском районе. Женщина нашла в своей квартире змею, которую вначале приняла за шнурок.
Сибирячка нашла на улице змею.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU