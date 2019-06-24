«Думала, шнурок пополз»: сибирячка нашла в своей квартире живую змею

СЕГОДНЯ 07:59 2019-06-24T07:59:31+03:00

Скорее всего, змея сбежала из соседней квартиры в этом же доме

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в воскресенье, 23 июня в одной из пятиэтажек на Бориса Богаткова в Дзержинском районе. Женщина нашла в своей квартире змею, которую вначале приняла за шнурок.

— Пенсионерка шла по комнате в своей квартире и увидела какой-то шнурок. Подумала на мужа, и уже хотела поругаться, что он раскидывает вещи, и тут «шнурок» зашевелился . Оказалось, что в квартиру заползла змея, а я оказалась как раз недалеко и приехала осмотреть «находку», — рассказала КП — Новосибирск пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Она отметила, что змея была маленькая и очень слабая. По всей видимости, она сбежала из соседней квартиры.

— Змейка оказалась неядовитая, домашняя, — маисовый полоз. У нее было сильное переохлаждение, из-за которого она, к сожалению, умерла, — добавила Алиса Богомолова.

ИСТОЧНИК KP.RU