2019-06-24T07:59:31+03:00
Дом. Семья

«Думала, шнурок пополз»: сибирячка нашла в своей квартире живую змею

Скорее всего, змея сбежала из соседней квартиры в этом же доме
Надежда ЯРКОВА
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Женщина приняла змею за брошенный на полу шнурок.Женщина приняла змею за брошенный на полу шнурок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Инцидент произошел в воскресенье, 23 июня в одной из пятиэтажек на Бориса Богаткова в Дзержинском районе. Женщина нашла в своей квартире змею, которую вначале приняла за шнурок.

— Пенсионерка шла по комнате в своей квартире и увидела какой-то шнурок. Подумала на мужа, и уже хотела поругаться, что он раскидывает вещи, и тут «шнурок» зашевелился . Оказалось, что в квартиру заползла змея, а я оказалась как раз недалеко и приехала осмотреть «находку», — рассказала КПНовосибирск пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Она отметила, что змея была маленькая и очень слабая. По всей видимости, она сбежала из соседней квартиры.

— Змейка оказалась неядовитая, домашняя, — маисовый полоз. У нее было сильное переохлаждение, из-за которого она, к сожалению, умерла, — добавила Алиса Богомолова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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