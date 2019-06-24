«Думала, шнурок пополз»: сибирячка нашла в своей квартире живую змею
Инцидент произошел в воскресенье, 23 июня в одной из пятиэтажек на Бориса Богаткова в Дзержинском районе. Женщина нашла в своей квартире змею, которую вначале приняла за шнурок.
— Пенсионерка шла по комнате в своей квартире и увидела какой-то шнурок. Подумала на мужа, и уже хотела поругаться, что он раскидывает вещи, и тут «шнурок» зашевелился . Оказалось, что в квартиру заползла змея, а я оказалась как раз недалеко и приехала осмотреть «находку», — рассказала КП — Новосибирск пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.
Она отметила, что змея была маленькая и очень слабая. По всей видимости, она сбежала из соседней квартиры.
— Змейка оказалась неядовитая, домашняя, — маисовый полоз. У нее было сильное переохлаждение, из-за которого она, к сожалению, умерла, — добавила Алиса Богомолова.
ИСТОЧНИК KP.RU