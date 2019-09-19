Поиски 83-летней бабушки, пропавшей под Новосибирском, закончились трагедией

СЕГОДНЯ 16:45 2019-09-19T16:45:07+03:00

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Поиски пропавшей в Новосибирске 14 сентября 83-летней пенсионерки завершились трагедией. Волонтеры сообщили, что женщину нашли уже погибшей. Напомним, пожилая сибирячка ушла в лес за грибами из села Вьюны Колыванского района Новосибирской области. Ее поиски длились более пяти дней.

— Найдена. Погибла. Наши соболезнования родным и близким, — сообщается на странице в социальной сети поискового отряда «Лиза Алерт» Новосибирск. — Мы благодарим всех, кто принимал участие в этом поиске: тех, кто прошел много километров по лесу; тех, кто приезжал в Штаб, чтобы кормить добровольцев и поить горячим чаем; тех, кто делал репосты и распространял информацию в сети. Сотрудникам полиции ОМВД по Колыванскому району и аварийно-спасательным службам города и области спасибо за совместную слаженную работу, а военнослужащим сибирского спасательного центра МЧС России за помощь в «прочесе» леса.

Волонтеры также напоминают людям, не забыть позаботиться о своей безопасности и безопасности своих родных, выезжая не природу. Ведь никакие сборы грибов не стоят вашей жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU