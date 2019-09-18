Срочно требуются добровольцы: 40 военных не могут найти в лесу пенсионерку

СЕГОДНЯ 08:14 2019-09-18T08:14:27+03:00

Пенсионерка ушла за грибами в лес в минувшие выходные. Фото: поиского отряда "Лиза Алерт".

Женщина ушла за грибами в лес четыре дня назад

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В Колыванском районе Новосибирской области пропала 83-летняя Валентина Андреевна Шашина 83 года. 14 сентября она ушла за грибами в лес в селе Вьюны и пропала.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волосы: рыжие, крашенные. Женщина была одета в короткую голубую куртку, светло-коричневый свитер, темно-синие брюки и черные резиновые сапоги. На голове у нее серая шапка и поверх платок (возможно серая шаль). С собой у нее было белое ведро.

— За несколько дней поисков в лесу пока следов бабушки нет вообще. Поэтому нужны еще люди. 40 военных чешут лес, который день вместе с волонтерами ищут бабушку, но в усиление нужны добровольцы. Приехать может любой, если нужен экипаж, звонить или писать в группу отряда в соцсетях, — добавила руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Елизавета Лиманская.

Форма одежды: мокрый лес, поэтому с собой лучше иметь комплект сменной одежды и обуви, горячее питье, перекус, если есть — фонарик.

Добавим, что пропавшую женщину ищут уже четвертый день полицейские, МЧС, добровольцы и местные жители. Для поиска пропавшей пенсионерки запустили беспилотник.

С 14 сентября её местоположение неизвестно. Фото: поиского отряда "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU