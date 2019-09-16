Спасатели нашли в лесу 15 заблудившихся грибников

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-16T11:15:48+03:00

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Согласно оперативным данным, в сентябре текущего года в лесу потерялись 16 жителей Новосибирской области. Найдены 15 человек, в настоящее время спасатели, волонтеры и полицейские ищут еще одного человека — пенсионерку, что ушла в лес за грибами.

— Только на минувшей неделе в МЧС поступило 10 заявок о помощи в поисках пропавших грибников. Сообщения о заблудившихся в лесу людях приходили из разных районов Новосибирской области. Но пик пришелся на конец минувшей недели. Местность прочесывали пешие отряды поисковиков, задействовали также автомобили, в том числе вездеходы, и квадроциклы. Всего в поисках с начала сентября участвовали порядка 500 человек, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — При этом, согласно статистике, чаще всего терялись мужчины пенсионного возраста.

Например, в Коченевском районе благополучно завершились трехдневные поиски заблудившегося в лесу мужчины 1960 года рождения. Его искали полицейские, более 30 спасателей, а также местные жители. А 13 и 14 сентября, за одни сутки были найдены два человека в Новосибирском районе. В Кудряшовском бору спасатели АСС НСО нашли заблудившегося в лесу мужчину 1959 года рождения. А под Пашино волонтеры спасли мужчину 1953 года рождения.

— 15 сентября в Черепановском районе искали заблудившегося в лесу мужчину 1969 года рождения и подростка 2003 года рождения. Они ушли в лес около села Шурыгино и не вернулись домой. Позже стало известно, что грибники самостоятельно нашли дорогу из леса, — отметили в ведомстве.

В МЧС отметили, что на данный момент в Колыванском районе продолжаются поиски пенсионерки 1936 года рождения, которая ушла за грибами. Полицейские, добровольцы и местные жители ищут женщину уже третий день. Для поиска пропавшей запустили беспилотник.

ИСТОЧНИК KP.RU