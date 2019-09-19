Куда ты полез: сибиряк застрял на дереве, спасая ящерицу

СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-19T09:14:20+03:00

Экзотический питомец — игуана сбежала от хозяина и забралась на дерево

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Необычный инцидент произошел в среду вечером, 18 сентября в Дзержинском районе Новосибирска, куда выезжали спасатели.

— Около половины восьмого вечера на телефон спасателей поступило сообщение с просьбой о помощи. Возле дома по улице Планетная мужчина забрался на дерево, а спуститься обратно самостоятельно он не смог, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Как выяснилось, мужчина полез на дерево за игуаной, которая сбежала. Однако, помощь спасателей сибиряку не потребовалась. Мужчина слез с дерева самостоятельно.

Отметим, это далеко не первый случай, когда новосибирцы застревают на деревьях, решая помочь застрявшему на высоте животному. Так подростку, который хотел помочь коту и забрался за ним на дерево, в итоге самому понадобилась помощь спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU