И куда залез? Спасатели помогли застрявшему на высоком дереве коту и парню, который полез за ним

СЕГОДНЯ 04:03 2019-06-24T04:20:22+03:00

Подростку, который хотел помочь коту и забрался за ним на дерево, самому понадобилась помощь спасателей

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В воскресенье, 23 июня в Заельцовском районе Новосибирска спасатели пришли на помощь молодому человеку, который застрял на дереве на уровне 4-го этажа, когда полез за котом.

— Информация о том, что на улице Дуси Ковальчук подросток 2001 года рождения залез на высокое дерево, чтобы снять кошку, на телефон оперативного дежурного поступила в седьмом часу вечера. Под ногами парня обломилось несколько тонких веток, и на высоте трех-четырех этажей он и остался стоять, побоявшись спускаться вниз, — рассказали в пресс-службе МАСС.

На место вызова выехал экипаж спасателей, спасший несколькими часами ранее в этом же районе пса, провалившегося в яму.

— Чтобы хватило высоты раздвижной трехколенной лестницы, спасателям пришлось установить ее на крышу оперативного автомобиля. Пока двое спасателей удерживали лестницу, еще один поднялся к молодому человеку, помог ему поставить ноги на лестницу и, страхуя его снизу, помог спуститься вниз. После такая де процедура была проделана уже с животным, — отметили в ведомстве, добавив, что кошка была аккуратно снята с дерева и передана на радость хозяйке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/716224" frameborder="0"></iframe> Спасатели помогли застрявшему на высоком дереве коту и парню, который полез за ним.

ИСТОЧНИК KP.RU