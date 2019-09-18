Врачи рассказали о состоянии матери и ребенка, упавших в яму с кипятком

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-18T13:33:43+03:00

В больнице рассказали о том, как сейчас себя чувствуют мама и ребенок, упавшие в яму с кипятком. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Областной клинической больнице рассказали о состоянии женщины и ребенка, которые упали в яму с кипятком. Напомним, несчастный случай произошел вечером 17 сентября в районе улицы Ядринцевская 71.

— Состояние поступивших к нам больных мы трактуем как тяжелое и стабильное, — рассказал Игорь Юрьевич Саматов, начальник анестезиологии и реаниматологии Областной клинической больницы и заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ожоговой травмы. — Мама не поступала в отделение реанимации, у нее не было состояние ожогового шока, повреждения были средней тяжести. Было принято решение, что она будет лечиться в ожоговом центре. А 2-летний ребенок поступил в отделение реанимации с 20% ожогов на теле. Нам удалось меньше, чем за сутки вывести ребенка из этого состояния. У него очень хорошая динамика, вероятно, большая часть ожогов поверхностная.

Медики считают, что никакой угрозы для жизни матери и ребенка нет, прогнозы на дальнейшее лечение благоприятные. В скором времени ребенка переведут из отделения реанимации, чтобы он мог быть поближе к маме.

— В таком состоянии, ребенок, конечно, постоянно говорит, что хочет к маме, — пояснил Игорь Саматов. — Мы планируем перевести его на один этаж с мамой. Решение насчет того, будут ли они в одной палате еще не принято, но все равно, если они будут находиться в одном отделении, и ребенку и матери будет легче.

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ИСТОЧНИК KP.RU