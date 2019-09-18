Женщина с ребенком провалились в яму с кипятком: у них тяжелейшие ожоги

СЕГОДНЯ 11:28 2019-09-18T11:43:20+03:00

Сибирячка с ребенком провалились в яму с кипятком. Фото: Валентина Рогачева

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В Новосибирске следователи проведут проверку сведений, появившейся в различных средствах массовой информации, о падении женщины с ребенком в яму с кипятком. О произошедшем стало известно сегодня,18 сентября.

— Следственным Управлением Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится проверка информации о получении ожогов при падении в яму с кипятком женщины и ребенка, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сообщили в пресс-службе СУ СК по НСО.

На данный момент установлено, что женщина с ребенком проходили по тротуару в Центральном районе города Новосибирска и упали в яму с кипятком. Мама и ребенок получили серьезные ожоги тела.

По результатам проводимой проверки будет принято итоговое процессуальное решение, касаемо этой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU