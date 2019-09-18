2019-09-18T11:08:48+03:00
Общество

Бомж хотел поужинать в дорогом ресторане: охрана дважды его выпроводила

Своим видом он мешал посетителям
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Охранники выставили бомжа на улицу. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Охранники выставили бомжа на улицу. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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Богатым на события стал минувший вторник для сотрудников Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. Один за другим с охраняемых объектов поступали вызовы. На все сигналы дежурной частью направлялись группы быстрого реагирования.

17.09.2019г. в 9:30 час. ГБР вызвали в ресторан быстрого питания на ул. Ватутина. Молодая девушка слишком агрессивно высказывала свои недовольства персоналу заведения. Впрочем, как только сотрудники вызвали охрану, она быстро успокоилась и ушла до их прибытия.

17.09.2019г. в 11:46 час. в магазине на пл. Маркса мужчина пытался украсть две бутылки водки и баночку йогурта. Был задержан бойцами ГБР ГВАРДИИ, когда уже прошел мимо кассы. Гвардейцы вернули мужчину, и товар он оплатил.

17.09.2019г. в 17:31 час. в магазине на ул. Королева пьяный покупатель не хотел оплачивать бутылку водки. Оплатил сразу после того, как продавец вызвала ГБР.

17.09.2019г. в 18:34 час. в супермаркете на площади Маркса двое мужчин пытались украсть бутылку виски. С этой целью они сорвали с неё антикражный чип. Но похитить спиртное все равно не удалось. Бойцы группы быстрого реагирования задержали воришек и передали их сотрудникам полиции.

17.09.2019г. в 20.54 час. в ресторан на ул. Вокзальная магистраль зашел бомж. Сотрудники заведения вызвали ГБР и попросили выпроводить непрошеного гостя. Сотрудники ГВАРДИИ выполнили просьбу. Спустя час сигнал тревожной кнопки вновь поступил из этого заведения. Как выяснилось, бомж вернулся и своим присутствием мешал отдыху посетителей. Прибывший на вызов экипаж ГБР снова выдворил из ресторана бомжа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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