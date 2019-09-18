2019-09-18T09:45:55+03:00
Общество

Установлена личность девушки, которая две недели лежала без сознания в больнице

Благодаря соцсетям, удалось быстро найти ее знакомых
Владимир ПТАШНИК
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Девушку узнали её знакомые. Фото: МВД по Новосибирской области.Девушку узнали её знакомые. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Во вторник, 17 сентября МВД опубликовало просьбу в помощи установления личности девушки, которая с 4 сентября лежала без сознания в 34-й клинической городской больнице. У нее была сильная травма головы, а из вещей только спортивная одежда и яркие часы.

На просьбу МВД откликнулось много людей в социальных сетях, которые распространяли информацию о пострадавшей всеми доступными способами. И это принесло плоды: уже к полудню того же дня, на форуме поискового отряда «Лиза Алерт» появилось сообщение об идентификации девушки.

— Личность установлена. Всем спасибо за репосты, — такая запись появилась в группе поискового отряда.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области КП — Новосибирск подтвердили информацию — это жительница Новосибирска. По их словам, сейчас ведется выяснение обстоятельств, при которых девушка оказалась в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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