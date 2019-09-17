Без сознания и с часами: полицейские устанавливают личность девушки в больнице
В полиции устанавливают личность женщины, которая 4 сентября поступила в 34-ю Городскую клиническую больницу с травмой головы. Женщина находится сейчас в больнице без сознания.
— Приметы: на вид ей около 30-40 лет, рост около 165 сантиметров. Была одета в черную толстовку «Найк», бирюзовую футболку с черными вставками, черные шорты до колен. Также при себе у нее были наручные часы, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
На ней были вещи с фото. Фото: МВД по Новосибирской области.
Сейчас правоохранители ищут родственников или знакомых этой женщины, чтобы понять, что с ней произошло.
Всех, кто располагает какой-либо информацией об этой женщине, просят обратиться в полицию по телефонам: 8-913-488-38-21, 232-80-81, 232-86-90.
У женщины были наручные часы. Фото: МВД по Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU