Без сознания и с часами: полицейские устанавливают личность девушки в больнице

СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-17T09:14:09+03:00

На вид женщине около 30-40 лет. Фото: МВД по Новосибирской области.

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В полиции устанавливают личность женщины, которая 4 сентября поступила в 34-ю Городскую клиническую больницу с травмой головы. Женщина находится сейчас в больнице без сознания.

— Приметы: на вид ей около 30-40 лет, рост около 165 сантиметров. Была одета в черную толстовку «Найк», бирюзовую футболку с черными вставками, черные шорты до колен. Также при себе у нее были наручные часы, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

На ней были вещи с фото. Фото: МВД по Новосибирской области.

Сейчас правоохранители ищут родственников или знакомых этой женщины, чтобы понять, что с ней произошло.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об этой женщине, просят обратиться в полицию по телефонам: 8-913-488-38-21, 232-80-81, 232-86-90.

У женщины были наручные часы. Фото: МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU