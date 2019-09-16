2019-09-16T11:30:13+03:00
Общество

Муж и жена устроили скандал в ресторане: разбушевавшуюся пару успокаивала охрана

О конфликте рассказали в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ
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Охрана вмешалась в конфликт. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯОхрана вмешалась в конфликт. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ
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В выходные дни сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ урегулировали несколько конфликтов в общественных заведениях и пресекли кражу из магазина.

13.09.2019г. в ресторане на ул. Урицкого между супругами возник конфликт. Их ссора мешала другим гостям, поэтому сотрудники заведения вызвали группу быстрого реагирования. Бойцы ГБР урегулировали семейный скандал.

14.09.2019г. в пиццерии на ул. Большевистская трое нетрезвых мужчин оскорбляли сотрудников заведения, выражались в их адрес нецензурно. Прибывшие на вызов бойцы ГБР вывели нарушителей.

14.09.2019г. в пивном магазине пьяный мужчина хамил и грубил в адрес продавца. Женщина вызвала охрану. Гвардейцы вывели хулигана.

15.09.19г. в магазине на ул. Блюхера 14-летний подросток похитил 8 бутылок шампуня и был задержан бойцами ГБР ГВАРДИИ. Мама юного похитителя оплатила стоимость товара - 1000 рублей и подростка отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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