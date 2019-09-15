Прокуратура проверит водителя мусоровоза, задавившего собаку на глазах у детей

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-15T13:14:53+03:00

Этого пса любили и знали все местные жители. Фото: Ольга Колесникова

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Прокуратура проведет проверку по факту гибели пса Рэкса. Напомним, в пятницу, 12 сентября, в рабочем поселке Коченево водитель мусоровоза сбил собаку на глазах у очевидцев. Среди них были дети. Свидетели утверждают, что водитель специально прибавил газу, когда увидел, что приближается к собаке. А после этого сибиряк бросил окровавленного пса на дороге и уехал. Зоозащитница Ольга Колесникова написала заявление в полицию Коченевского района.

— На заявление по факту убийства Рекса пришел ответ. Будет проведена проверка, — пишет женщина в социальных сетях.

Ольга просит всех неравнодушных написать заявление в электронном виде в Министерство внутренних дел Российской Федерации по Коченевскому району. Женщина уверена, что так сможет восстановить правосудие, чтобы виновный в гибели пса ответил по закону.

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Очевидцы события утверждают, что он вполне мог сделать это специально (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU