«Дети плакали и кричали»: водитель мусоровоза переехал собаку на глазах у школьников

СЕГОДНЯ 20:57 2019-09-12T20:57:53+03:00

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Жителей поселка Коченево в Новосибирской области потряс вопиющий случай жестокого обращения с животными: водитель мусоровоза насмерть сбил собаку на глазах у прохожих. Сибиряки утверждают, что мужчина вполне мог сделать это специально.

— Этот пес там жил уже долгое время, никому не мешал, никогда не вел себя агрессивно, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Колесникова, заместитель руководителя приюта и фонда помощи животным «Бумеранг добра». — Мы уже приезжали в этот район, забирали животных, проводили вакцинацию, стерилизацию и выпускали их обратно. Вставляли им в уши специальные чипы. И эта собака была в их числе.

По словам зоозащитницы, сегодня, 12 сентября, ей написала женщина, которая живет в доме по адресу улица Культурная 59\1. Она сообщила, что днем она услышала крики детей в своем дворе, а когда вышла проверить, что произошло, не смогла не ужаснуться: на земле лежало тело пса, которого переехал автомобиль.

Собаку на глазах у школьников переехал водитель мусоровоза. Фото: Ольга Колесникова

— Мне местные жители рассказали, что школьники, которые видели все это своими глазами, были просто в истерике, — говорит Ольга Колесникова. — Одна девочка не могла прийти в себя еще долго время. Ведь она практически с самого детства знала этого пса, подкармливала его, играла с ним. А тут такое произошло. Дети говорят, что водитель даже специально газу прибавил, когда приблизился к собаке.

Ольга уверяет, что не намерена оставлять эту ситуацию без внимания. Женщина собирается написать заявление в полицию, чтобы водитель мусоровоза понес заслуженное наказание.

— Я буду писать заявление в полицию Коченевского района, — говорит зоозащитница. — Ведь даже если предположить, что собаку он переехал не специально, то он все равно бросил несчастное животное без помощи и просто уехал после этого. Я этого так не оставлю! И местные жители тоже планируют обратиться по этому вопросу в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU