2019-09-13T07:50:01+03:00
Общество

Новосибирские охранники поймали воров, позарившихся на кофе

Об этом сообщило Агентство Безопасности ГВАРДИЯ
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Охранники задержали жуликов. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Охранники задержали жуликов. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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Группа быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержала в Новосибирске двух воришек. Мужчины настойчиво отрицали факт знакомства между собой.

12.09.2019г. в 16:14 час. кнопка тревожной сигнализации была нажата в магазине на ул. Блюхера. Прибывшему экипажу быстрого реагирования сотрудники магазина рассказали, что заметили, как двое мужчин пытаются украсть кофе.

Бойцами ГБР у одного из задержанных действительно были обнаружены 5 неоплаченных упаковок растворимого кофе. Но факт знакомства с другим задержанным мужчина категорически отрицал. Еще бы! Ведь за совершение преступления по сговору лиц - ответственность значительно строже.

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ получили объяснения от работников магазина и убедились в том, что воры действовали совместно. Обоих задержанных они передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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