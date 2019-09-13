2019-09-13T07:25:09+03:00
Общество

«Силой тащили в машину»: неизвестные пытались выкрасть школьницу в Новосибирске

Мама девочки ищет возможных свидетелей произошедшего
Надежда ЯРКОВА
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Инцидент произошел в выходные возле трамвайной остановки.Инцидент произошел в выходные возле трамвайной остановки.Фото: Алексей ФОКИН
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В соцсетях появилась информация о том, что в Новосибирске две неизвестные женщины пытались затащить ребенка в машину.

— Поиск очевидцев! В воскресенье, 8 сентября в 6 часов вечера с трамвайной остановки «Бугринская роща» две женщины силой тащили девочку 14-ти лет в машину серого цвета, — такое объявление появилось в одном из пабликов в соцсетях.

Напомним, что это далеко не первый случай с детьми в Новосибирске. Недавно мы писали о странной паре, которая пыталась заманить ребенка к себе в квартиру.

КП-Новосибирск просит откликнуться очевидцев происшествия: связаться с редакцией, либо отправить сообщение можно по тел. 8-923-145-11-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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