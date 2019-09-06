2019-09-06T10:30:45+03:00
Общество

Подозрительная пара пыталась украсть ребенка со двора в Новосибирске

Обеспокоенная мама ребенка написала заявление в полицию — проводится проверка
Надежда ЯРКОВА
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Полицейские проводят проверку по заявлению жительницы Первомайского района.Полицейские проводят проверку по заявлению жительницы Первомайского района.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Жители Первомайского района Новосибирска обеспокоены. На жилмассиве появилась странная пара, которая пыталась заманить ребенка к себе в квартиру. К счастью, мальчик с подозрительными незнакомцами никуда не пошел.

— Заявление от местной жительницы — мамы мальчика, поступило в четверг, 5 сентября. Со слов женщины, ее сына, который гулял во дворе дома по улице Твардовского, пытались увести с собой двое взрослых: мужчина и женщина, — рассказали в МВД по Новосибирской области.

Со слов ребенка, они звали его к себе в квартиру, но он никуда не пошел.

— По заявлению об этом инциденте в данный момент правоохранителями проводится проверка. Уточняются подробности случившегося, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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