Влетел в грузовики: водитель такси отправился в колонию за погибшую на дамбе пассажирку
В Новосибирске водитель такси устроил аварию с двумя машинами — погибла пассажирка такси. Теперь водитель отправится в колонию.
— Суд установил, что 46-летний Александр Корниенко подрабатывал водителем такси на своей машине «Лада Гранта». Ночью 25 октября 2018 года он ехал по проезжей части дамбы ГЭС в направлении от пересечения с улицей Новоморская к улице Плотинная. В дороге водитель нарушил ПДД, выбрав неправильную скорость, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя машинами. В аварии погибла женщина — пассажир, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Водитель такси признан судом виновным по статье — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Суд приговорил его к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения с лишением права управлять автомобилем на 1,5 года.
ИСТОЧНИК KP.RU