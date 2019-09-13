2019-09-13T05:11:48+03:00
Происшествия

Влетел в грузовики: водитель такси отправился в колонию за погибшую на дамбе пассажирку

В Советском районе Новосибирска вынесли приговор по уголовному делу о смертельном ДТП
Надежда ЯРКОВА
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В аварии погибла женщина - пассажирка такси.В аварии погибла женщина - пассажирка такси.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске водитель такси устроил аварию с двумя машинами — погибла пассажирка такси. Теперь водитель отправится в колонию.

— Суд установил, что 46-летний Александр Корниенко подрабатывал водителем такси на своей машине «Лада Гранта». Ночью 25 октября 2018 года он ехал по проезжей части дамбы ГЭС в направлении от пересечения с улицей Новоморская к улице Плотинная. В дороге водитель нарушил ПДД, выбрав неправильную скорость, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя машинами. В аварии погибла женщина — пассажир, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Водитель такси признан судом виновным по статье — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Суд приговорил его к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения с лишением права управлять автомобилем на 1,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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