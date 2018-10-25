Авария на плотине ГЭС: в вылетевшем на "встречку" в грузовик такси погибла пассажирка

СЕГОДНЯ 04:51 2018-10-25T04:53:36+03:00

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В Советском районе в ночной аварии грузовика и машины «Яндекс.Такси» погибла женщина- пассажирка.

— ДТП произошло сегодня в 0:35 ночи. Водитель 1973 года рождения за рулем LADA Granta ехал по дамбе сибирской ГЭС со стороны улицы Приморской выехал на встречную полосу, и напротив дома №1 корпус 5 по улице Плотинная, столкнулся с ехавшим грузовиком Hino Ranger, который ехал со стороны Шлюзовой в строну улицы Приморская. После удара об грузовик «Ладу» отбросило в грузовик с полуприцепом Volvo, — рассказал КП — Новосибирск инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

В аварии погибла пассажирка «Лады» 1977 года рождения, получив травмы, не совместимые с жизнью.

По словам очевидцев ДТП в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», удар пришелся в правую заднюю дверь «Лады», которую вмяло вовнутрь, а левое переднее колесо оторвало. Водитель «Лады», работающий на службу «Яндекс.Такси», серьезных травм не получил.