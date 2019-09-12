2019-09-12T11:50:55+03:00
Общество

Охранники скрутили пьяного сибиряка, бившего окна в коттедже соседей

Охранники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ передали его врачам
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охранники передапли буйного сибиряка врачам. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.охранники передапли буйного сибиряка врачам. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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Бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали правонарушителя, который впоследствии был госпитализирован в психиатрическую больницу.

Вчера в 8.54 час. в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ поступил сигнал с кнопки тревожной сигнализации из поселка Березки Новосибирского района. К месту происшествия был направлен экипаж группы быстрого реагирования.

Когда ГБР прибыла в поселок, выяснилось, что мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, и находящийся длительное время в запое, беспричинно спортивной штангой разбил стекла в трех окнах соседского коттеджа.

Пострадавшие от неадекватного поведения соседа хозяева вызвали охрану и полицию.

Бойцы группы быстрого реагирования задержали пьяного дебошира, дождались приезда участкового уполномоченного и бригады скорой медицинской помощи.

На карете медпомощи хулиган был доставлен в психиатрическую больницу, где его тут же госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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