Охранники скрутили пьяного сибиряка, бившего окна в коттедже соседей
Бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали правонарушителя, который впоследствии был госпитализирован в психиатрическую больницу.
Вчера в 8.54 час. в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ поступил сигнал с кнопки тревожной сигнализации из поселка Березки Новосибирского района. К месту происшествия был направлен экипаж группы быстрого реагирования.
Когда ГБР прибыла в поселок, выяснилось, что мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, и находящийся длительное время в запое, беспричинно спортивной штангой разбил стекла в трех окнах соседского коттеджа.
Пострадавшие от неадекватного поведения соседа хозяева вызвали охрану и полицию.
Бойцы группы быстрого реагирования задержали пьяного дебошира, дождались приезда участкового уполномоченного и бригады скорой медицинской помощи.
На карете медпомощи хулиган был доставлен в психиатрическую больницу, где его тут же госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU