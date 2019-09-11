В Новосибирске бомж уснул в зале магазина сотовой связи
Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ безрадостно ожидают осеннее похолодание и прогнозируемые дожди. Ведь за этим следует ждать нашествие бомжей на охраняемые объекты.
С наступлением холодов лица без определённого места жительства стремятся зайти куда-нибудь для того, чтобы погреться. Для укрытия чаще всего они выбирают общественные заведения. Сотрудникам охранных предприятий приходится выдворять незваных гостей.
10.09.2019г. в 20.39 час. группу быстрого реагирования ГВАРДИИ вызвали в магазин сотовой связи на ул. Станиславского. Продавцы попросили выгнать уснувшего в торговом зале бомжа. Гвардейцы вывели мужчину из заведения.
11.09.2019г. в 6.15 час. кнопку тревожной сигнализации нажали в пиццерии на проспекте Дзержинского. Прибывший на вызов экипаж ГБР вывел из учреждения двух пьяных мужчин.
Как бы ни было жаль бездомных людей, охранники обязаны реагировать на подобные сообщения и выгонять бомжей с охраняемой территории.
С каждым днем число таких случаев будет расти в арифметической прогрессии, ведь решения этой социальной проблемы до сих пор нет.
ИСТОЧНИК KP.RU