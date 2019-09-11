В Новосибирске бомж уснул в зале магазина сотовой связи

СЕГОДНЯ 12:53 2019-09-11T12:53:28+03:00

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Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ безрадостно ожидают осеннее похолодание и прогнозируемые дожди. Ведь за этим следует ждать нашествие бомжей на охраняемые объекты.

С наступлением холодов лица без определённого места жительства стремятся зайти куда-нибудь для того, чтобы погреться. Для укрытия чаще всего они выбирают общественные заведения. Сотрудникам охранных предприятий приходится выдворять незваных гостей.

10.09.2019г. в 20.39 час. группу быстрого реагирования ГВАРДИИ вызвали в магазин сотовой связи на ул. Станиславского. Продавцы попросили выгнать уснувшего в торговом зале бомжа. Гвардейцы вывели мужчину из заведения.

11.09.2019г. в 6.15 час. кнопку тревожной сигнализации нажали в пиццерии на проспекте Дзержинского. Прибывший на вызов экипаж ГБР вывел из учреждения двух пьяных мужчин.

Как бы ни было жаль бездомных людей, охранники обязаны реагировать на подобные сообщения и выгонять бомжей с охраняемой территории.

С каждым днем число таких случаев будет расти в арифметической прогрессии, ведь решения этой социальной проблемы до сих пор нет.

ИСТОЧНИК KP.RU