2019-09-10T16:17:00+03:00
Общество

Пассажиры ждали три часа: стали известны подробности задержки рейса в «Толмачево»

Пассажирам удалось улететь в Москву на этом же самолете
Алена КУЛЕШОВА
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Задержанный рейс из "Толмачево" вылетел в Москву.Задержанный рейс из "Толмачево" вылетел в Москву.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Сегодня,10 сентября, в аэропорту «Толмачево» задержали вылет рейса 182 из Новосибирска в Москву. Поводом для случившегося стала сработавшая сигнализация технеисправности из-за которой самолету пришлось резко затормозить при взлете.Все пассажиры были выведены из салона и размещены в здании аэропорта.

— Как выяснилось позже, сигнализация сработала по причине того, что одна из дверей на самолете была закрыта недостаточно плотно, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Горбунова Старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ. — Однако было ли это действительно так или сигнализация сработала ложно — неизвестно.

Пассажиры вылетели в Москву тем же рейсом, после того, как самолет осмотрели специалисты и не выявили никаких неисправностей. От полета отказался только один человек. В итоге, вылет был задержан на практически на три часа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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