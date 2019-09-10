В «Толмачево» задержали вылет рейса Новосибирск-Москва из-за сработавшего датчика

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-10T12:57:13+03:00

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Сегодня, 10 сентября, в аэропорту «Толмачево» задержали вылет рейса 182, который должен был состояться около трех часов дня. На борту самолета при подготовке к взлету сработал датчик технеисправности. Причина произошедшего пока не установлена, а 167 пассажиров, которые должны были вылететь в Домодедово сейчас временно находятся в зоне аэропорта.

— Возможно, датчик мог сработать по ложной причине, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Горбунова Старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ. — Иногда с техническими приборами такое бывает. Пока не понятно, удастся ли людям вылететь этим рейсом или им придется ждать замещающий.

В настоящее время транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства безопасности на месте случившегося и следит за тем, чтобы пассажиры, эвакуированные с борта самолета находились в надлежащих условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU