2019-09-10T08:19:32+03:00
Общество

Камеры ГИБДД установят возле «вафельной» разметки в Новосибирске

Камеры ГИБДД будут фиксировать нарушения в этой зоне
Анна ПАШАГИНА
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Рядом с "вафлей" есть знак "Фотовидеофиксация". Фото: Екатерина КомяковаРядом с "вафлей" есть знак "Фотовидеофиксация". Фото: Екатерина Комякова
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В Новосибирске, в районах, где нанесли новую желтую «вафельную» разметку появятся камеры ГИБДД. Они будут помогать выявлять нарушителей в этой зоне.

— На сегодняшний день разметка нанесена на перекрестке улиц Жуковского и Дмитрия Донского, улица Фабричная-Спартака. Камеры работают на Жуковского-Дмитрия Донского в тестовом режиме, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

На перекрестке улицы Фабричной и улицы Спартака камеры тоже появятся, но чуть позже. Там уже установили опоры и кабель для подключения комплекса фотовидеофиксации. Установка оборудования будет происходить в этом году.

В случае, если во время затора автомобилист заехал на эту зону и создал помехи другим участникам движения, то ему будет грозить штраф в размере тысячи рублей.

Напомним, что «вафлю» на перекрестке улиц Жуковского и Дмитрия Донского нанесли этим летом. В прошлом году такую же разметку нанесли рядом с городом на перекрестке Северного объезда и улицы Краузе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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