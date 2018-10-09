Рядом с Новосибирском появился первый «вафельный» перекресток

СЕГОДНЯ 19:16 2018-10-09T19:17:34+03:00

Желтые ромбы предупреждают: не выезжай на забитый участок. Пока, правда, это лишь предупреждение - на камеры нарушителей не снимают.

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Рядом с Новосибирском буквально на границе города появилась новая разметка на дороге - желтая клетка. Яркая, крупная, бросается в глаза. При этом некоторые водители недоумевают: такого «зверя» раньше не встречали, даже когда сдавали на права. Увидеть эту разметку можно, если ехать из города по улице Кедровой и повернуть на улицу Краузе. Перекресток недавно расширили, поставили новые светофоры, добавили знак - желтый крест на черном фоне, а на асфальте нарисовали ту самую «вафлю». В народе разметку именно так и называют, хотя пока еще это редкое явление.

ВСЕ ПО ПРАВИЛАМ

Для начала разберемся, что это такое, а потом расскажем, стоит ли дико пугаться, оказавшись в заторе на «тетрадном листе».

Итак, в апреле этого года вступили в силу новые правила дорожного движения. В частности, появилась новая горизонтальная дорожная разметка, ее номер 1.26.

«1.26 (цвет - желтый) - обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных настоящими правилами», - вот что говорится в официальном документе.

Разметка применяется как самостоятельно, так и в сочетании со знаком 1.35, отмечающим границу перекрестка. В нашем случае знак имеется - тот самый желтый крест на черном фоне.

Пока это единственный подобный перекресток в окрестностях города, мы попросили начальника ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» Виктора Шайдулу разъяснить автомобилистам, как вести себя на этом перекрестке.

- Разметка говорит о том, что водитель не должен оставаться на перекрестке, если меняется цвет светофора. К моменту, когда загорится красный, с перекрестка нужно уехать. Цель разметки - принудить водителей не создавать заторы на перекрестках в часы пик.

А ФОТКИ БУДУТ?

Цель благая, но правило-то старое: все и без того знают, что на забитый перекресток выезжать нельзя. Однако аргументы за новшество имеются. Во-первых, яркий желтый цвет, необычность разметки должны привлечь внимание водителей, то есть клетка добавит красок старым знаниям. Во-вторых, к такому перекрестку планируется приложение - камера фиксации нарушений. Тут, правда, снова вопрос: как именно фиксировать? По правилам водитель может закончить начатый маневр, вот и ломай голову: машина на желтой «вафле» нарушает или маневрирует?

- Пока системы фиксации на таких перекрестках нигде не работают. В Москве есть один или два таких комплекса, говорят, что начали фиксировать, - рассказывает Виктор Шайдула. - Мы поступим так: постараемся поставить комплекс в опытную эксплуатацию. Когда начнем работать с производителем камер, будем вместе дорабатывать легитимность фиксации нарушений. А после того как поймем алгоритм и согласуем во всех инстанциях, комплекс начнет функционировать.

Тут, наверное, многие водители-торопыги поджали хвосты: камеры поставят - не для красоты перекресток разукрасили. Только вот когда фиксаторы повесят на столбы, пока не сообщается.

В целом в Центре организации дорожного движения новшеству рады.

- В Новосибирске таких перекрестков нигде нет. Может, в каких-то городах это дело и поставлено на поток, но, скорее всего, пока в тестовой эксплуатации. Мы хотели обустроить такой перекресток, теперь надо организовать изучение. Будем тестировать. Если заметим положительный опыт, напишем письма и в региональный минтранс, и в городскую администрацию, чтобы учитывали наработку при проектировании новых участков.