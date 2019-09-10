Поиски пропавшей в лесу семьи прекращены

СЕГОДНЯ 05:41 2019-09-10T05:42:00+03:00

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» искали пропавшую под Новосибирском в деревне Малиновка семью всю ночь и утром сегодняшнего дня их удалось найти. Напомним, семья Мещановых: 59-летний отец, 60-летняя мать и их 39-летний сын, пропали 9 сентября. Втроем они ушли в лес и не вернулись. На их поиски были собраны отряды волонтеров и всех неравнодушных граждан.

— Сегодня утром, 10 сентября волонтеры «Лиза Алерт» закончили поиски, которые начали с 2:30 ночи. В поисках им помогал экипаж аварийно-спасательной службы. Сегодня утром на помощь отправился второй экипаж, но стало известно, что семью нашли, буквально недавно, — рассказали КП — Новосибирск в диспетчерской аварийно-спасательной службы АСС НСО.

Подробности произошедшего: где трое взрослых были всю ночь и при каких обстоятельствах они ночью остались в лесу - будут выясняться.

ИСТОЧНИК KP.RU