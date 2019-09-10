2019-09-10T04:43:46+03:00
Общество

«Ушли в лес и пропали»: волонтеры собираются на поиски потерявшейся под Новосибирском семьи

Родители и их сын ушли в лес рядом с деревней Малиновка в Новосибирской области
Надежда ЯРКОВА
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Мещановы всей семьей ушли в лес и пропали. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск".Мещановы всей семьей ушли в лес и пропали. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск".
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Волонтеры просят помощи в поиске семьи, которая пропала 9 сентября. Втроем они ушли в лес и не вернулись. Пропали 60-летняя Татьяна Мещанова, 59-летний Владимир Мещанов и их 39-летний сын Евгений Мещанов, которые проживают в деревне Малиновка в Новосибирской области.

— Приметы Мещановой Татьяны: рост: 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие. Из особых примет: носит очки.

Мещанов Владимир Васильевич: рост: 180 сантиметров, телосложение крепкое, волосы темно-седые, глаза карие. Из особых примет: носит усы.

Мещанов Евгений Владимирович: рост: 170-175 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие, — говорится в ориентировке поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где сейчас могут находиться семья Мещановых, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

Волонтеры собрались на поиски семьи, пропавшей в лесу. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск"

Волонтеры собрались на поиски семьи, пропавшей в лесу. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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