«Ушли в лес и пропали»: волонтеры собираются на поиски потерявшейся под Новосибирском семьи
Волонтеры просят помощи в поиске семьи, которая пропала 9 сентября. Втроем они ушли в лес и не вернулись. Пропали 60-летняя Татьяна Мещанова, 59-летний Владимир Мещанов и их 39-летний сын Евгений Мещанов, которые проживают в деревне Малиновка в Новосибирской области.
— Приметы Мещановой Татьяны: рост: 160 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие. Из особых примет: носит очки.
Мещанов Владимир Васильевич: рост: 180 сантиметров, телосложение крепкое, волосы темно-седые, глаза карие. Из особых примет: носит усы.
Мещанов Евгений Владимирович: рост: 170-175 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие, — говорится в ориентировке поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Если вы располагаете какой-либо информацией о том, где сейчас могут находиться семья Мещановых, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.
Волонтеры собрались на поиски семьи, пропавшей в лесу. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск"
ИСТОЧНИК KP.RU