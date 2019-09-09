Новосибирская таможня объяснила, почему забрали скрипку у Михаила Симоняна

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-09T12:34:29+03:00

Сотрудники утверждают, что никаких документов у мужчины не было

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В пресс-службе аэропорта «Толмачево» прокомментировали конфликт между сотрудниками таможни и музыкантом Михаилом Симоняном. Напомним, что 6 сентября мужчина должен был лететь на концерт в Пхеньяне. Однако, ему пришлось задержаться на таможне в аэропорту «Толмачево». Сотрудники таможенного контроля посчитали, что скрипка, которую везет музыкант сделана самим Страдивари. Такие изделия являются культурной ценностью и, чтобы вывезти ее зарубеж нужно специальное разрешение.

— Из-за внешнего вида сотрудники приняли эту скрипку за культурную ценность. Инспектор попросил предъявить документы на музыкальный инструмент, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Татьяна Супжанова, специалист по связям с общественностью. — У пассажира не было с собой никаких документов. Уже после того, как рейс улетел, Михаил показал работникам на своем телефоне сайт изготовителя подобных инструментов.

В аэропорт вызвали эксперта, но музыкант покинул здание гораздо раньше. Эксперт сделал вывод, что скрипка не является культурной ценностью. Об этом сразу же сообщили ее владельцу.

Сейчас музыкальный инструмент находится на таможенном посту и сотрудники аэропорта готовы отдать ее Михаилу при личном обращении.

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ИСТОЧНИК KP.RU