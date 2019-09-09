Страдивари или нет? В Новосибирске таможенники забрали скрипку у музыканта Михаила Симоняна

СЕГОДНЯ 05:57 2019-09-09T05:58:10+03:00

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6 сентября известный скрипач Михаил Симонян, после открытия памятной доски Ким Чен Иру в новосибирском метро, вместе с сотрудниками дипломатического корпуса должен был лететь на концерт в Пхеньяне. Однако новосибирские таможенники задержали его в аэропорту Толмачево — они посчитали, что скрипка, которую взял вместе с собой музыкант, сделана самим Страдивари. Подобные изделия являются культурной ценностью, поэтому для их вывоза за рубеж нужно специальное разрешение.

Чтобы доказать, что его музыкальный инструмент сделан в этом столетии, знаменитый скрипач показал сотрудникам таможни сертификат на английском языке, в котором говорится, что скрипка произведена французским мастером Кристофом Ландоном в 2010-м году. К сожалению, для Михаила на таможенников это никак не подействовало. Решить проблему помог приехавший эксперт, который подтвердил, что скрипка не является работой Страдивари. Тем не менее, таможня задержала музыкальный инструмент скрипача, и ему пришлось лететь без нее. Из-за проволочек на границе, Михаил не успел на концерт в Северной Корее.

— Вот девушки, которые не выпустили меня и пытались забрать скрипку. Прошу прощения за срыв концерта, — написал, приложив фото сотрудниц таможни Михаил Симонян на своей страничке в «Инстаграме».

Музыкант заявил, что не будет играть в нашей стране до тех пор, пока таможня не принесет своих извинений и не вернет скрипку.

Новосибирские таможенники приняли скрипку музыканта за работу Страдивари. Фото: instagram.com/simonyanmikhail/

ИСТОЧНИК KP.RU