Новосибирских охранников признали одними из лучших добровольных пожарных

СЕГОДНЯ 07:32 2019-09-09T07:32:29+03:00

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В Новосибирске состоялись ежегодные соревнования среди добровольных пожарных дружин ООО «Сибирский Гурман». В состязании приняла участие и стала призером команда Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

В состав добровольной пожарной дружины «ГВАРДИЯ» вошли сотрудники частного охранного предприятия «Спортэкс» Латышев Роман, Кисляков Евгений, Гаврилов Сергей и Абдулкеримов Махад.

В ходе соревнований им предстояло на скорость надеть боевую одежду пожарного, затем два участника при помощи огнетушителя должны были потушить огонь в горящем противне, а двое других провести боевое развертывание от пожарной мотопомпы. Далее, объединившись, команде необходимо было потушить условный очаг возгорания - поразить пожарную мишень водной струей из двух стволов.

Пожарные добровольцы ГВАРДИИ отлично справились с поставленными задачами. Надевание боёвок гвардейцы выполнили за 33 секунды и за 99,2 сек. провели боевое развертывание и пожаротушение.

Команда Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в соревнованиях заняла почетное третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU