Сибиряк устроил дебош в букмекерской конторе перед боем Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье

СЕГОДНЯ 07:22 2019-09-09T07:22:29+03:00

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В минувшие выходные дни серьезных происшествий на объектах Агентства Безопасности ГВАРДИЯ не зарегистрировано. Группы быстрого реагирования выезжали для урегулирования мелких конфликтов.

7.09.2019г. в 03.45 час. в ночном баре на ул. Д. Ковальчук молодые люди не хотели оплачивать счет в сумме 2235 рублей. Охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержал их и вызвал группу быстрого реагирования. Парни оплатили счет до прибытия ГБР.

7.09.2019г. в 04:19 час. в Заельцовском районе в пиццерии две пьяные девицы уснули за столом. Прибывшие на вызов гвардейцы разбудили их и вывели на улицу.

8.09.2019г. в 01:25 час. группу быстрого реагирования ГВАРДИИ вызвали в букмекерскую компанию, расположенную на площади К. Маркса. Мужчина в состоянии опьянения нарушал правила клуба. Бойцы вывели его из заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU