Сибиряк устроил дебош в букмекерской конторе перед боем Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье
В минувшие выходные дни серьезных происшествий на объектах Агентства Безопасности ГВАРДИЯ не зарегистрировано. Группы быстрого реагирования выезжали для урегулирования мелких конфликтов.
7.09.2019г. в 03.45 час. в ночном баре на ул. Д. Ковальчук молодые люди не хотели оплачивать счет в сумме 2235 рублей. Охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержал их и вызвал группу быстрого реагирования. Парни оплатили счет до прибытия ГБР.
7.09.2019г. в 04:19 час. в Заельцовском районе в пиццерии две пьяные девицы уснули за столом. Прибывшие на вызов гвардейцы разбудили их и вывели на улицу.
8.09.2019г. в 01:25 час. группу быстрого реагирования ГВАРДИИ вызвали в букмекерскую компанию, расположенную на площади К. Маркса. Мужчина в состоянии опьянения нарушал правила клуба. Бойцы вывели его из заведения.
ИСТОЧНИК KP.RU