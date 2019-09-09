Хек из будущего: новосибирцы нашли в магазине рыбу, сделанную в 2020 году

СЕГОДНЯ 06:52 2019-09-09T06:52:59+03:00

Новосибирцы нашли в одном из магазинов города рыбу с интересной маркировкой даты изготовления

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Скорее всего, ценник в магазине не допечатали. Но жителей Новосибирска это небольшая ошибка весьма повеселила, став поводом для шуток.

— Рыба из будущего, — подписал свое фото подписчик в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

На фото видно, что маркировка даты изготовления рыбы «Хек тушка мороженный» — 31.07. 20. При этом ее срок годности до 31.05.20.

Пользователи соцсетей хоть и понимают, что, по всей видимости, срок просто не допечатали, все равно не упустили возможности пошутить об этом. Вот что они пишут в комментариях:

— Такого сказочного хека из будущего и есть жалко.

— Да это просто две цифры не допечатали, — замечает скептически один из пользователей.

Отметим, что это далеко не первый похожий случай. Так ранее мы писали о том, что новосибирец купил в магазине готовый обед, который, как оказалось, еще не приготовлен.

ИСТОЧНИК KP.RU