2019-01-30T09:58:16+03:00
Общество

Еда из будущего: новосибирец купил обед, который еще не приготовили

Новосибирцев повеселила еда с маркировкой времени из будущего
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Новосибирец купил в магазине обед с датой приготовления - 15 часов сегодняшнего дня.Новосибирец купил в магазине обед с датой приготовления - 15 часов сегодняшнего дня.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Житель Новосибирска купил в магазине готовый обед, который, как оказалось, еще не приготовлен.

— Мне удалось открыть портал в будущее. Сегодня в магазине, расположенном в ГУМе, купил готовый рис с овощами. На упаковке указан срок годности 5 дней с даты изготовления. Наклейка указывает, что дата изготовления 30 января 2019 года в 15:00, — поделился необычной находкой житель Новосибирска Михаил в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Новосибирцы бурно и с юмором отреагировали на еду «из будущего». Вот что пишут по этому поводу комментаторы в соцсетях:

— Хорошо вам там, в будущем! Машины поди летают? — шутит один.

— Может год 2018? — интересуется второй.

— Да просто рис во Владивостоке приготовили, — добавляет третий.

— А вы говорите путешествий во времени нет. В будущем это развито на уровне продуктовых. Так-то! — отмечает четвертый.

— А что не так? Там все четко написано же! Есть еще нельзя, так как не готово, ждем 15:00 и кушаем! — предлагает пятый.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Изымать зверюгу»: эксклюзивные кадры с камеры наблюдения, где бойцовская собака и ее хозяева кидаются на «пьяного» участкового
Котик-киборг: фотографии «до» и «после» спасенного кота растрогали пользователей соцсетей
Удача подвела: грабивший лотерейные киоски с молотком азартный новосибирец попался полиции
«На нас завели уголовное дело» - семью, у которой возник конфликт с полицейским, вызвали в СКР
Раздавил диваном: сибиряк отправится на 10 лет в тюрьму за зверское убийство пенсионерки
Пожар в Кольцово: в горящей квартире погиб человек, двое с ожогами спасены
Трое на одного: на Карла Маркса неизвестные отобрали у новосибирца барсетку с деньгами
Погода на день в Новосибирске: 30 января неожиданно потеплеет до минус 13 градусов
Жанна Агузарова или Леди Гага: «инопланетная» девушка с розовыми волосами удивила пассажиров метро
Кошки могут замерзнуть: приют ищет новосибирцев, готовых приютить животных на время холодов
Ждем арктический холод: в Новосибирскую область идут 40-градусные морозы