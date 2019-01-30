Еда из будущего: новосибирец купил обед, который еще не приготовили
Житель Новосибирска купил в магазине готовый обед, который, как оказалось, еще не приготовлен.
— Мне удалось открыть портал в будущее. Сегодня в магазине, расположенном в ГУМе, купил готовый рис с овощами. На упаковке указан срок годности 5 дней с даты изготовления. Наклейка указывает, что дата изготовления 30 января 2019 года в 15:00, — поделился необычной находкой житель Новосибирска Михаил в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Новосибирцы бурно и с юмором отреагировали на еду «из будущего». Вот что пишут по этому поводу комментаторы в соцсетях:
— Хорошо вам там, в будущем! Машины поди летают? — шутит один.
— Может год 2018? — интересуется второй.
— Да просто рис во Владивостоке приготовили, — добавляет третий.
— А вы говорите путешествий во времени нет. В будущем это развито на уровне продуктовых. Так-то! — отмечает четвертый.
— А что не так? Там все четко написано же! Есть еще нельзя, так как не готово, ждем 15:00 и кушаем! — предлагает пятый.
ИСТОЧНИК KP.RU