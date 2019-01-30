Еда из будущего: новосибирец купил обед, который еще не приготовили

СЕГОДНЯ 09:58 2019-01-30T09:58:16+03:00

Новосибирцев повеселила еда с маркировкой времени из будущего

Изменить размер текста: A A

Житель Новосибирска купил в магазине готовый обед, который, как оказалось, еще не приготовлен.

— Мне удалось открыть портал в будущее. Сегодня в магазине, расположенном в ГУМе, купил готовый рис с овощами. На упаковке указан срок годности 5 дней с даты изготовления. Наклейка указывает, что дата изготовления 30 января 2019 года в 15:00, — поделился необычной находкой житель Новосибирска Михаил в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Новосибирцы бурно и с юмором отреагировали на еду «из будущего». Вот что пишут по этому поводу комментаторы в соцсетях:

— Хорошо вам там, в будущем! Машины поди летают? — шутит один.

— Может год 2018? — интересуется второй.

— Да просто рис во Владивостоке приготовили, — добавляет третий.

— А вы говорите путешествий во времени нет. В будущем это развито на уровне продуктовых. Так-то! — отмечает четвертый.

— А что не так? Там все четко написано же! Есть еще нельзя, так как не готово, ждем 15:00 и кушаем! — предлагает пятый.

ИСТОЧНИК KP.RU