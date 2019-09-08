Выборы 2019 в Новосибирске: к полудню проголосовали 64373 человека

СЕГОДНЯ 09:22 2019-09-08T09:32:05+03:00

На избирательные участки в регионе пришли более 69 тысяч человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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Выборы 2019 в Новосибирске длятся уже треть от назначенного для голосования времени, и данные пока не радуют: явка остается довольно низкой.

- К полудню на избирательные участки в Новосибирске пришли 64373 человека - это 5,43% от общего количества избирателей, - пояснили в избирательной комиссии Новосибирской области. - Для сравнения: на 10.00 утра явка была 22295 человек (это 1,8% от общего количества избирателей).

Всего же в Новосибирской области к 12.00 на выборы уже пришли 69307 человек: это 5,7% от общего количества избирателей.

К слову, самым активным из районов Новосибирской области к полудню стал Кыштовский район: там проголосовали 440 человек (это 9,9% от общего количества местных избирателей).

Напомним, КП-Новосибирск ведет онлайн-трансляцию: следите за тем, как проходят выборы, здесь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/730759" frameborder="0"></iframe> Выборы 2019 в Новосибирске: голосовать пока идут пенсионеры.Анна ПАШАГИНА

ИСТОЧНИК KP.RU