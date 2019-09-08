Выборы 2019 в Новосибирске: онлайн-трансляция

Выборы 2019 в Новосибирске - одно из самых важных политических событий осени, и наша онлайн-трансляция даст возможность не упустить ничего важного. С 8 утра в регионе открыли свои двери 439 объектов, где расположены избирательный участки. Непосредственно в Новосибирске будут сегодня работать 10 территориальных избирательных комиссий и 620 участковых, причем 13 их них организованы в местах временного пребывания.

Для того, чтобы обеспечить безопасность во время работы избирательных участков, спасатели проверили каждое из зданий, куда сибиряки придут голосовать.

- Также мы провели практические тренировки по эвакуации людей в случае ЧП, более 700 инструктажей с персоналом и более 600 консультаций должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность, - пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Но это еще не все: во время голосования на каждом из избирательных участков будут дежурить спасатели. Кроме того, на каждом из избирательных участков будет вестись видеонаблюдение.

– Сегодня наблюдение осуществляется всесторонне: с помощью применения систем видеонаблюдения и трансляции в онлайн-режиме в интернете, присутствия на избирательных участках наблюдателей, СМИ, – дополнила Ольга Анатольевна. – Эта практика удачная, так как независимость наблюдения является значимым фактором, влияющим на доверие к избирательной системе России.

Весь день, уважаемые читатели, корреспонденты КП-Новосибирск будут работать для вас на избирательных участках. Следите за нашей онлайн-трансляцией!