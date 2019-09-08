Выборы 2019 в Новосибирске: на 10.00 проголосовало 19850 избирателей

СЕГОДНЯ 07:19 2019-09-08T07:33:00+03:00

А по области выборы 2019 уже посетили 21451 человек

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Выборы 2019 в Новосибирске идут полным ходом: такие данные озвучила новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия.

- Если в 8.00 на избирательные участки пришли 6854 человек (это 0,68 процентов избирателей), то на 10.00 явка составила 19580 человек (это 1,65 процентов избирателей), - сообщает новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия.

А избирательная комиссия Новосибирской области озвучила данные по районам региона, где сегодня также проходят выборы.

- На 10.00 проголосовали 21451 человек: это 1,76 процента избирателей, - пояснили в избирательной комиссии Новосибирской области.

Кстати, самым активным из всех районов области является Чановский район: там на выборы пришли 236 человек.

Напомним, КП-Новосибирск ведет онлайн-трансляцию: следите за тем, как проходят выборы, здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU