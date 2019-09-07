Болеем за нашего: сибиряки делают ставки на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье
Букмекерские конторы продолжают принимать ставки на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье. В конторе «Фонбет» рассказали, что коэффициент Нурмагомедова — 1,20, а Порье — 4,55. Это значит, что тот кто поставит 100 рублей на Хабиба, в случае его победы, получит 120 рублей, а при той же ставке на Порье — 455 рублей. А значит россияне считают фаворитом Хабиба.
В конторе Betcity коэффициенты распределились в похожем диапазоне: за Хабиба — 1,18, Дастина Порье — 5,2.
Бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье состоится сегодня, в Новосибирске время начала поединка — три часа ночи. КП-Новосибирск уже нашла бары, где можно посмотреть трансляцию, список можно найти здесь.
Также трансляцию можно посмотреть по некоторым телеканалам.
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ИСТОЧНИК KP.RU