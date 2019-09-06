Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье: где посмотреть трансляцию в Новосибирске

Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье - один из самых ожидаемых поединков этой осени. И если вы не хотите смотреть трансляцию дома, то вы запросто можете пойти компанией в бар. Куда именно - читайте в нашем материале.

ИДЕМ В БАР!

Сеть спортбаров «ФОНБЕТ»

Адрес: ул. Океанская, 9а, тел. 8-983-130-72-14; пл. К. Маркса, 5, тел. 8-913-710-30-91; ул. Троллейная, 17/2, тел. 8-913-455-09-26; ул. Большевистская, 12, тел. 8-913-378-93-73; ул. Гурьевская, 64, тел. 8-913-781-46-79; Красный пр-т, 184, тел. 8-983-320-12-96

Время работы: круглосуточно

Не забудьте паспорт: по нему здесь вам выдадут специальную карточку клиента. Можно бесплатно попить чай или кофе. В баре можно взять чипсы, орешки – 50 руб. Столики можно не бронировать.

Бар «Скай Сити»

Адрес: ул. Немировича – Данченко, 142, тел. (383) 325-05-55

Время работы: с 10.00 до 6.00

Стол бронировать обязательно, лучше сегодня. Сама бронь бесплатная. Пицца – от 390 руб., роллы – от 280 руб., горячие закуски (гренки, картофель фри, наггетсы) – от 120 руб.

Пресс-конференция UFC 242: Хабиб vs Порье.

Клуб «Антигламур»

Адрес: ул. Серебренниковская, 19/1 , тел. (383) 214 31-42

Время работы: с 21.00 до 6.00

Столик лучше забронировать заранее, держат ее 10 -15 после указанного вами времениВам нужно депозит: 3000 руб. со столика – и на эту сумму нужно заказать, что хочется. Ростбиф, шашлык – 350 руб., чай-кофе – от 100 руб.

Кафе «Пять Львов»

Адрес: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1, тел. (383) 286-91-19, 8-913-472-99-42

Время работы: с 10.00 до 5.00

Заранее столик бронировать не надо. Шашлык - 250 руб, гренки – 10 руб., чипсы – от 100 руб, арахис, фисташки – 100 руб, манты – 30 руб. за 1 шт. Чай, кофе – 50 руб.

Кафе-бар «Родня»

Адрес: бульвар молодежи, 36, к.1, тел. 8-913-957-09-66

Время работы: с 18.00 до 6.00

Лучше заранее забронировать столик: бронь бесплатная. Пивная тарелка с закусками (гренки, крылья, картофель по-деревенски) – от 500 руб., сырное ассорти – от 300 руб., мясное ассорти – от 350 руб., чай, кофе – от 100 руб.

Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье: дуэль взглядов.

Бар «Manchester pub»,

Адрес: ул. Коммунистическая, 40, тел. 8-953-802-43-33

Время работы: в субботу - с 14.00 до 3.00 (в день трансляции - дольше )

Столики бронировать нужно заранее, бронь бесплатная. Ирландская тарелка (сырные палочки гренки, крылья, чипсы) – 750 руб., куриные крылья – 250 руб., чай, кофе – 100 руб.

Кафе-бар «5 STARS»

Адрес: ул. Жуковского, 102, 8-953-808-08-18, 8-953-808-07-02, 212-95-90, 212-17-02

Время работы: круглосуточно

Столик бронировать не нужно. Пивная тарелка (кальмары, гренки, сырные палочки) -540 руб., чай, кофе – от 60 руб.

СМОТРИМ В КИНО

Но это еще не все: трансляция будет идти ив кинотеатре «Синема Парк» в торговом центре «Ройял парк» (Красный проспект, 101). Сеанс начнется в 21.00 (по московскому времени), цена билетов – 400 руб. Всю информацию можно уточнить по телефону 8 (800) 700-01-11.

Церемония взвешивания перед боем Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье.Церемония состоится 6 сентября 2019 года в Абу-Даби, начиная с 18:00 по московскому времени

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