Губернатор обсудил создание нового логистического центра «Почты России» в Новосибирской области

СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-06T13:42:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В рабочем совещании также приняли участие члены правительства Новосибирской области и генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич. Глава региона ознакомился с ходом строительства и побывал на площадке будущего почтового центра.

Андрей Травников оценил темпы и масштабы стройки, подчеркнул, что уже сейчас руководство нашего региона получает запросы от своих коллег — губернаторов соседних областей. Они интересуются новым мощным авиационным хабом «Толмачево», чтобы организовать экспортные поставки своей продукции за рубеж.

— Уже сегодня мы ведем переговоры с предпринимателями Новосибирской области, с различными партнерами федерального уровня для того, чтобы наработать будущие коммерческие связи, которые будут полезны «Почте России» при загрузке мощностей центра. Необходимо, чтобы действительно был не просто эффект от использования производственной единицы «Почты России» в ее большой корпоративной системе, но и эффект для региона в целом, — пояснил губернатор.

Логистический почтовый центр планируется запустить в 2020 году, он сможет обслуживать 11 миллионов человек. Нахождение логистического центра на территории аэропорта позволит оперативнее осуществлять погрузку и разгрузку отправлений, что сократит в итоге сроки доставки. В зону обслуживания центра войдут Новосибирская, Омская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край и Республика Алтай.

ИСТОЧНИК KP.RU