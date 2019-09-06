2019-09-06T07:48:00+03:00
Происшествия

Охранники поймали пьяную сибирячку, разбившую окно в баре

Дебош женщина устроила на Вокзальной магистрали
Поделиться:
Много ЧП произошло из-за алкоголя.Много ЧП произошло из-за алкоголя.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Почти все происшествия, на которые выезжали вчера группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, устроили лица, находившиеся в нетрезвом состоянии.

В 9:57 час. в алкомаркете на ул. Сибиряков Гвардейцев мужчина в алкогольном опьянении требовал от кассира деньги. Убежал сразу же, как только женщина вызвала охрану.

В 16.40 час. в супермаркете на ул. Кубовая пожилой мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, толкнул продавщицу. Так он отреагировал на сделанное ею замечание. Убежал до приезда группы быстрого реагирования.

В 18:05 час. в пиццерии на проспекте Дзержинского нетрезвый мужчина достал принесенное с собой спиртное и хотел распить его. Поскольку правилами поведения это запрещено, администратор сделал мужчине замечание и вызвал ГБР. Мужчина не стал дожидаться их приезда и ушел. Ведь за распитие алкогольной продукции в запрещенных или общественных местах ст. 20.20 КоАП РФ предусмотрена ответственность.

В 19:23 час. в пивной на ул. Учительская пьяный мужчина оскорблял продавца до тех пор, пока она не вызвала ГБР. Сразу после этого хулиган убежал.

В 3:34 час. ночи очень пьяная женщина разбила витринное стекло в баре, расположенном на ул. Вокзальная магистраль. Тут же была задержана охранником Агентства Безопасности ГВАРДИЯ и доставлена в полицию.

В соответствии с КоАП РФ пребывание в общественных местах лиц, находящихся в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, является правонарушением. За это предусмотрено наказание в виде административного штрафа или административный арест на срок до пятнадцати суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Снимите это немедленно: за неделю в Новосибирске поймали более 650 тонированных авто
Тяжелая ноша: в Новосибирске налетчик унес из магазина кассу с деньгами
Потерял управление: водитель Datsun погиб в столкновении с грузовиком под Новосибирском
Вождь в метро: в новосибирской подземке появится доска в память о Ким Чен Ире
Банк УРАЛСИБ вошел в топ-5 лучших интернет-банков для частных лиц
Кухонный теракт: новосибирец купил в магазине колбасу, которая взорвалась
«Когда побрила ноги, а стопы — забыла»: новосибирцев рассмешили «волосатые» туфли от «Гуччи»
«Очень болезненно выглядят»: сибирячка вернулась из салона с «обкусанными» пальцами
Бонни и Клайд по-сибирски: воры забрали из квартиры шторы и утюг, чтобы купить выпивку
В Новосибирской области впервые приняли на работу парня с синдромом Дауна
Между жителями соседних домов в микрорайоне Шлюз идет борьба за два вазона с цветами
Сибиряков просят помочь с экспонатами для музея при храме на Святом источнике
Звезда «Универа» Стас Ярушин против вратаря Сергея Бобровского: это не шутка!
«Вот это жара!»: «Сибирь» разгромила «Адмирал»