Охранники поймали пьяную сибирячку, разбившую окно в баре

СЕГОДНЯ 07:48 2019-09-06T07:48:00+03:00

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Почти все происшествия, на которые выезжали вчера группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, устроили лица, находившиеся в нетрезвом состоянии.

В 9:57 час. в алкомаркете на ул. Сибиряков Гвардейцев мужчина в алкогольном опьянении требовал от кассира деньги. Убежал сразу же, как только женщина вызвала охрану.

В 16.40 час. в супермаркете на ул. Кубовая пожилой мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, толкнул продавщицу. Так он отреагировал на сделанное ею замечание. Убежал до приезда группы быстрого реагирования.

В 18:05 час. в пиццерии на проспекте Дзержинского нетрезвый мужчина достал принесенное с собой спиртное и хотел распить его. Поскольку правилами поведения это запрещено, администратор сделал мужчине замечание и вызвал ГБР. Мужчина не стал дожидаться их приезда и ушел. Ведь за распитие алкогольной продукции в запрещенных или общественных местах ст. 20.20 КоАП РФ предусмотрена ответственность.

В 19:23 час. в пивной на ул. Учительская пьяный мужчина оскорблял продавца до тех пор, пока она не вызвала ГБР. Сразу после этого хулиган убежал.

В 3:34 час. ночи очень пьяная женщина разбила витринное стекло в баре, расположенном на ул. Вокзальная магистраль. Тут же была задержана охранником Агентства Безопасности ГВАРДИЯ и доставлена в полицию.

В соответствии с КоАП РФ пребывание в общественных местах лиц, находящихся в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, является правонарушением. За это предусмотрено наказание в виде административного штрафа или административный арест на срок до пятнадцати суток.

ИСТОЧНИК KP.RU