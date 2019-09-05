Тайно поженились? Ивлеева впервые назвала Элджея мужем

СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-05T17:45:14+03:00

Его фото с этой подписью девушка выложила в своем Instagram

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Судя по всему, слухи о том, что популярная российская телеведущая Анастасия Ивлеева и рэпер Алексей Узенюк, который больше известен под псевдонимом Элджей, поженились, оказались правдивыми. Сегодня девушка опубликовала на своей странице в Instagram фотографию Алексея с подписью «муж». Ранее девушка уже намекнула на возможный брак, случайно показав в своем видео папку с надписью «свадьба» на своем компьютере, а также фотографию кольца, очень похожего на помолвочное.

— Решила выложить, потому что это все же подарок от Леши, — написала тогда Анастасия Ивлеева в Instagram. — Да и сама я «залипаю» на это кольцо.

Кроме того, на официальном сайте Госреестра РФ, где зарегистрировано ИП Анастасии, она уже успела написать свои новые данные, сменив фамилию Ивлеева на Узенюк.

Девушка сменила фамилию на Узенюк на сайте Госреестра. Фото: Госреестр.РФ

Подписчиков Анастасии не смогла оставить равнодушными новость о возможной свадьбе телеведущей и музыканта. В комментариях под постом многие люди искренне радовались за пару:

— Ого, так вас можно официально поздравить?

— Как же мы долго этого ждали! У меня сейчас будет «передоз» милоты!

— Вы моя самая любимая пара!

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ИСТОЧНИК KP.RU