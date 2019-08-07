Скрыть не получилось: Настя Ивлеева намекнула на скорую свадьбу с Элджеем
Телеведущая Анастасия Ивлеева намекнула на возможную свадьбу с новосибирским рэпером Алексеем Узенюком, который больше известен как Элджей. Ранее телеведущая уже давала своим фанатам повод подумать о своей предстоящей помолвке, когда в начале апреля в ее соцсетях можно было заметить фото с кольцом на безымянном пальце.
Девушка опубликовала в соцсетях фотографию кольца с бриллиантом. Фото:clothesofsayonaraboy
— Решила выложить, потому что это все же подарок от Леши, — написала Анастасия Ивлеева в Instagram. — Да и сама я «залипаю» на это кольцо.
А совсем недавно, девушка, снимая на видео свое рабочее совещание, показала экран своего компьютера, на котором можно заметить две папки с интересными названиями: «свадьба» и «Новосибирск».
Недавно девушка засветила в соцсетях экран своего компьютера с необычными папками на нем. Фото: кадр из видео
Как только эти слухи начали распространятся в интернете, фанаты пары сразу же начали обсуждать в соцсетях возможное предстоящее бракосочетания рэпера и телеведущей:
— Ну надо же, колечко, да еще и на безымянном пальце. Что-то да значит.
— Неужели, это кольцо для помолвки?
— А Леша-то молодец! Кольцо — классика, которая никогда не выйдет из моды.
ИСТОЧНИК KP.RU