Скрыть не получилось: Настя Ивлеева намекнула на скорую свадьбу с Элджеем

СЕГОДНЯ 16:13 2019-08-07T16:13:11+03:00

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Телеведущая Анастасия Ивлеева намекнула на возможную свадьбу с новосибирским рэпером Алексеем Узенюком, который больше известен как Элджей. Ранее телеведущая уже давала своим фанатам повод подумать о своей предстоящей помолвке, когда в начале апреля в ее соцсетях можно было заметить фото с кольцом на безымянном пальце.

Девушка опубликовала в соцсетях фотографию кольца с бриллиантом. Фото:clothesofsayonaraboy

— Решила выложить, потому что это все же подарок от Леши, — написала Анастасия Ивлеева в Instagram. — Да и сама я «залипаю» на это кольцо.

А совсем недавно, девушка, снимая на видео свое рабочее совещание, показала экран своего компьютера, на котором можно заметить две папки с интересными названиями: «свадьба» и «Новосибирск».

Недавно девушка засветила в соцсетях экран своего компьютера с необычными папками на нем. Фото: кадр из видео

Как только эти слухи начали распространятся в интернете, фанаты пары сразу же начали обсуждать в соцсетях возможное предстоящее бракосочетания рэпера и телеведущей:

— Ну надо же, колечко, да еще и на безымянном пальце. Что-то да значит.

— Неужели, это кольцо для помолвки?

— А Леша-то молодец! Кольцо — классика, которая никогда не выйдет из моды.

ИСТОЧНИК KP.RU