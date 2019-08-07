2019-08-07T16:13:11+03:00
Общество

Скрыть не получилось: Настя Ивлеева намекнула на скорую свадьбу с Элджеем

Девушка опубликовала в соцсетях фотографию кольца с бриллиантом
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Настя Ивлеева намекнула на скорую свадьбу с Элджеем. Фото: _agentgirl_Настя Ивлеева намекнула на скорую свадьбу с Элджеем. Фото: _agentgirl_
Изменить размер текста:

Телеведущая Анастасия Ивлеева намекнула на возможную свадьбу с новосибирским рэпером Алексеем Узенюком, который больше известен как Элджей. Ранее телеведущая уже давала своим фанатам повод подумать о своей предстоящей помолвке, когда в начале апреля в ее соцсетях можно было заметить фото с кольцом на безымянном пальце.

Девушка опубликовала в соцсетях фотографию кольца с бриллиантом. Фото:clothesofsayonaraboy

Девушка опубликовала в соцсетях фотографию кольца с бриллиантом. Фото:clothesofsayonaraboy

— Решила выложить, потому что это все же подарок от Леши, — написала Анастасия Ивлеева в Instagram. — Да и сама я «залипаю» на это кольцо.

А совсем недавно, девушка, снимая на видео свое рабочее совещание, показала экран своего компьютера, на котором можно заметить две папки с интересными названиями: «свадьба» и «Новосибирск».

Недавно девушка засветила в соцсетях экран своего компьютера с необычными папками на нем. Фото: кадр из видео

Недавно девушка засветила в соцсетях экран своего компьютера с необычными папками на нем. Фото: кадр из видео

Как только эти слухи начали распространятся в интернете, фанаты пары сразу же начали обсуждать в соцсетях возможное предстоящее бракосочетания рэпера и телеведущей:

— Ну надо же, колечко, да еще и на безымянном пальце. Что-то да значит.

— Неужели, это кольцо для помолвки?

— А Леша-то молодец! Кольцо — классика, которая никогда не выйдет из моды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На новосибирский вокзал приехал поезд-автобус
Пьяная женщина на иномарке врезалась в дерево: погиб человек
День знаний откладывается: торжественные линейки в Новосибирске пройдут 2 сентября
В поселке Гвардейском запустят кольцевые маршруты
«Из ее квартиры вынесли мертвых белок»: в доме школьницы, расчленившей кошку, прошел обыск
Они человечнее людей: собака и котенок, которых выбросили на улицу, нашли друг друга
Оперный в дыму: в центре Новосибирска произошел пожар
Пассажир испугался взрыва: в Толмачево задержали рейс Новосибирск-Сеул
А это точно Котовского: новосибирцев рассмешило количество вывесок на доме
Так себе добавочка: сибирячка нашла в купленной колбасе кусок веревки
Капризная привереда: видео с любовными играми сурикатов рассмешило соцсети
«Думаем, мстить начнет»: соседи боятся девочку, которая расчленила кота
Может не понимать, где находится: в Новосибирске ищут мужчину в футболке и трусах
«Я укоротила жизнь мамы руками врачей?»: пенсионерка умерла через 6 дней после выписки из больницы