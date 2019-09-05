Дизайнеров и художников со всего мира ждут на «Первой Сибирской Биеннале»
В Новосибирске прошла пресс-конференция, посвященная «Первой Сибирской Биеннале» дизайна и современного искусства на тему «Связи». Это масштабное мероприятие будет идти два дня – 25 и 26 октября – на площадках ГПНТБ.
- «Первая Сибирская Биеннале» - это прекрасная возможность для дизайнеров, архитекторов и художников не только из Сибири, но из всех уголков мира. Так, у нас будут присутствовать профессионалы из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, из ряда других стран, - рассказал президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов Андрей Радаев.
Дизайнерам этот проект даст колоссальный виток для развития.
- Акцент биеннале направлен на молодежь, чтобы показать, сколько талантливых ребят есть в Сибири, - сказала учредитель картинной галереи «Фактор». - Наша главная задача - помочь молодежи научиться формировать свое имя, заявлять о себе не только на уровне региона или страны, но и на мировом уровне, учиться взаимодействовать между собой – дизайнерам, архитекторам и художниками, так как часто в этих сферах существует необходимость работы в тандеме.
По словам экспертов, сейчас в регионе хорошо развит дизайн интерьера. Куратор площадки предметных дизайнеров Александр Ваньков рассказал о том, какие открытия ждут творческих людей на его площадке.
- Сложно было найти таланты, которые создают поистине необычные вещи, но пользуются популярностью у узкого круга людей, потому что о них никто не знал. И мы нашли таких людей, - поделился Александр.
А Анастасия Белых, модератор театральной площадки первой Сибирской биеннале рассказала о программе театрализованных выступлений.
- Будут проходить многочисленные спектакли, «открытые микрофоны», на которых наши мастера будут рассказывать о том, как они добились тех или иных успехов, - объяснила Анастасия.
В завершение организаторы поделились особенностями биеннале. Так, в здании ГПНТБ гости окунуться в атмосферу СССР. Завершится биеннале грандиозным праздником.
ИСТОЧНИК KP.RU